Reuters A Samsung deverá ter o melhor resultado trimestral em 3 anos

A Samsung afirmou nesta sexta-feira, 6, que seu lucro no quarto trimestre de 2016 deverá chegar a US$ 7,8 bilhões, representando um aumento de 50% em comparação com o mesmo período de 2015. Se a perspectiva da fabricante sul-coreana se confirmar, a empresa terá o seu melhor resultado em três anos. O resultado também pode indicar que a Samsung já está se recuperando dos problemas envolvendo o recall do smartphone Galaxy Note 7 no final de 2016, que explodiu em diversas ocasiões e que poderia causar um prejuízo de US$ 3 bilhões.

"A Samsung registrou ganhos com as vendas de modelos de smartpones mais antigos após a descontinuação do Note 7, como o S7", disse Kim Sung-soo, gerente da consultoria LS Asset Management. "Se as vendas correrem bem com o Galaxy Note 8, a Samsung poderá bater um recorde de lucros em 2017 e indicará recuperação em relação ao Note 7." Ainda não há confirmação de que a companhia sul-coreana vá lançar uma nova versão do Galaxy Note ou quando isso pode acontecer.

Analistas, após o fiasco envolvendo o recall do Note 7, apontavam um período difícil para a fabricante sul-coreana, que poderia enfrentar prejuízos. A estimativa do período superou pesquisas de consultorias e até as previsões independentes da empresa.

Além das vendas de aparelhos antigos, a empresa também teve os lucros alavancados por outros componentes, como telas de OLED. O crescimento neste setor e o enfraquecimento do won sul-coreano teriam ajudado a companhia. Analistas indicam que vendas da divisão de chips e processadores, que conta com clientes como a Apple, também tenham aquecido os resultados da Samsung durante período de recuperação.

O lucro trimestral da divisão de smartphones também deve subir em relação ao terceiro trimestre, quando a empresa registrou a maior parte das suas perdas envolvendo o Note 7.

Explosão. O recall do Galaxy Note 7 foi anunciado em setembro de 2016, quando começaram a surgir relatos de que o celular estava aquecendo e, em alguns casos, explodindo. Rapidamente, a Samsung anunciou um recall do aparelho nos países onde ele já havia sido lançado. No entanto, a troca dos modelos afetados não deu certo e mesmo os novos aparelhos continuaram apresentando a falha. Para analistas, o recall não seguiu um planejamento adequado. Em outubro de 2016, o Note 7 foi descontinuado.

A estimativa da Samsung antes do recall era de que ela registraria um crescimento de 5,5% em sua receita no terceiro trimestre. Logo depois do incidente, porém, a companhia estimou que teria prejuízo de US$ 3,1 bilhões e registrou queda de 29,6% na receita do terceiro trimestre. Até o momento, a Samsung não revelou a causa da falha no Galaxy Note 7. Segundo a empresa, o resultado da investigação interna sobre o caso será revelado ainda este ano.

Lançamentos. Durante a CES deste ano, a empresa iniciou a apresentação justificando os problemas com o Note 7 e fez um evento com diversos anúncios, mas não houve uma grande revelação, como em anos anteriores. A empresa apresentou uma nova linha de televisores de pontos quânticos — o QLED. Além disso, a empresa lançou quatro novos notebooks e apostou em reformulações de produtos para a casa, com a ampliação da linha de geladeiras inteligentes e uma lavadora com dois compartimentos. "2016 foi um ano desafiador para a Samsung", contextualizou Tim Baxter, presidente da Samsung para a América.