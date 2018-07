Reuters Agência recomenda consumidores a parerem de utilizar o smartphone Galaxy Note 7

A Samsung fará um recall dos smartphones Galaxy Note 7 devido a sérios perigos de combustão e queimaduras, disse a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC, na sigla em inglês).

A CPSC disse nesta quinta-feira, 15, que a Samsung recebeu 92 relatos de superaquecimento de baterias nos Estados Unidos, incluindo 26 relatos de queimaduras e 55 de danos materiais.

Os consumidores devem desligar os aparelhos Galaxy Note 7 imediatamente e parar de usá-lo, disse a agência.

Mais cedo este mês, a Samsung disse que faria recall de Galaxy Note 7 equipados com baterias que descobriu serem propensas a incêndios e interrompeu as vendas em 10 mercados, prejudicando a recuperação do negócio de dispositivos móveis da empresa.