REUTERS/Kim Hong-Ji Samsung investirá em inteligência artificial e no 5G

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 8, que planeja investir cerca de US$ 22 bilhões na área de inovação, nos próximos três anos. Segundo a empresa, os investimentos serão focados em inteligência artificial, no 5G, e também em tecnologias para serem usadas na construção de carros autônomos e na indústria farmacêutica.

Além dos US$ 22 bilhões, a Samsung disse que pretende investir na pesquisa e no desenvolvimento do seu negócio de semicondutores e displays. Incluindo esse outro investimento na conta, a Samsung pretende desembolsar um total de US$161 bilhões.

A empresa informou também que planeja criar 40 mil vagas nos próximos três anos -- destas, mil serão destinadas a pesquisadores em centros de inteligência artificial da Samsung, que ficam no Reino Unido, Canadá, Rússia, Estados Unidos e Coreia do Sul.

O anúncio acontece uma semana depois da divulgação do balanço do segundo trimestre da Samsung. O relatório mostrou que a empresa lucrou menos do que o esperado para o período e que teme pelos próximos meses, devido a falta de inovação em seus principais e mais caros modelos de smartphones. De acordo com a Samsung, os ganhos foram menores devido à queda do lucro de divisão de aparelhos móveis -- as vendas do Galaxy S9 foram as que mais decepcionaram.