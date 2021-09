Kim Hong-Ji/Reuters Juntamente com a Isocell HP1, a Samsung também anunciou a Isocell GN5, voltada para o foco nas imagens

A Samsung quer turbinar a câmera de seus próximos aparelhos e está trabalhando em uma lente de 200 megapixels (MP), afirmou a empresa nesta quinta-feira, 2. A tecnologia, chamada de Isocell HP1, reúne um sensor capaz de otimizar as fotos em alta resolução e imagens de vídeo em 8K.

Apesar de não ser uma novidade encontrar câmeras com alto poder de resolução, a Samsung acredita que o lançamento pode trazer melhorias significativas para as lentes de seus aparelhos. A tecnologia de cristal, chamada ChameleonCell, atrelada a um sensor de 0.64μm MP promete estabilização de fotos e detalhes nítidos mesmo se a imagem for cortada posteriormente.

Além disso, a nova lente também vai trazer a possibilidade de gravar vídeos 8K em 30 frames por segundo — na qual a resolução da câmera pode chegar a 50 MP com zoom.

Juntamente com a Isocell HP1, a Samsung também anunciou a Isocell GN5, voltada para o foco nas imagens. Segundo a empresa, esse será o primeiro sensor de 1.0μm a integrar um sistema de câmeras dual pixel com autofoco em um celular da marca. Ainda focada em estabilização, a lente quer trazer uma tecnologia que permite reconhecer o foco em padrões de mudança na imagem, como a orientação (horizontal ou vertical).

“A Samsung foi pioneira em tecnologias de pixel ultrafino que estão levando os sensores de imagem de alta resolução para o próximo nível”, disse Duckhyun Chang, vice-presidente executivo de negócios de sensores da Samsung. “Com o Isocell HP1, que está quebrando barreiras, e o Isocell GN5 trazendo foco automático ultrarrápido, a Samsung continuará a liderar a tendência para tecnologias de imagem de celular de próxima geração”.

Ainda sem data ou modelo de lançamento, a Samsung apenas afirmou que algumas unidades das lentes já estão disponíveis para teste.