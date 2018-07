Reuters Galaxy Note 7 sofreu recall no começo de setembro deste ano

A Samsung irá oferecer um "prêmio de fidelidade" aos consumidores que substituírem o Galaxy Note 7. A empresa emitiu uma declaração nesta quinta-feira, 13, afirmando que irá oferecer um incentivo de US$ 100 para clientes que desejarem trocar o Galaxy Note 7 por outro smartphone da marca. Os clientes que quiserem mudar para outra marca ou exigirem o reembolso total do aparelho, terão um crédito de US$ 25.

O "prêmio de fidelidade" da gigante sul-coreana é uma tentativa de ficar à frente da crise de reputação após os problemas com o Note 7.

Após cancelar em definitivo a produção do smartphone na terça-feira, 11, a Samsung divulgou, no dia seguinte, um documento apontando que o lucro operacional estimado para o terceiro trimestre de 2016 caiu para o equivalente a US$ 4,62 bilhões. A estimativa original era de US$ 6,93 bilhões.

Recall. Os problemas com o Galaxy Note 7 foram identificados no começo de setembro, quando surgiram relatos de que o aparelho estava soltando fumaça, aquecendo e, alguns casos, explodindo. A Samsung, então, resolveu fazer um recall de todos os aparelhos em circulação — 1 milhão com clientes e cerca de 1,5 milhão com varejitas. Apesar da rapidez, a empresa acabou tropeçando no processo, ao não saber identificar corretamente o problema e, principalmente, pelos relatos de que aparelhos seguros estavam tendo os mesmos problemas.

De acordo com agências e consultores de mercado, a empresa sul-coreana deve ter um prejuízo de US$ 17 bilhões, o que equivale às perdas nas vendas de 19 milhões de aparelhos que a companhia esperava vender nos próximos meses.