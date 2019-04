Lee Jin-man/Ap Photo Lucro da Samsung caiu 29%

A Samsung planeja investir US$ 116 bilhões em chips não destinados à memória até 2030. A estratégia da empresa é reduzir sua dependência do mercado de chips de memória, uma de suas divisões mais importantes, bem como desenvolver chips para acionar carros autônomos e dispositivos para inteligência artificial.

“O plano de investimento deve ajudar a empresa a alcançar a meta de se tornar líder mundial, não só em semicondutores de memória, mas também em chips lógicos até 2030”, disse a Samsung.

O plano enfatiza a ambição da empresa sul-coreana para desafiar as rivais – TSMC na fabricação de chips e Qualcomm em chips de processamento móvel – enquanto os contratos no mercado de chips de memória caem acentuadamente depois de anos de uma expansão sem precedentes.

Os fabricantes globais de semicondutores estão numa corrida para produzir chips poderosos para suportar novas tecnologias, como redes 5G, carros conectados e inteligência artificial (IA). É ainda um mercado que está em movimento de forte consolidação: em março, a fornecedora de chips Nvidia concordou em comprar a designer de chips israelense Mellanox por US$ 6,8 bilhões de dólares, batendo a rival Intel. A compra ajudará a empresa a impulsionar seu centro de dados e empresas de IA.

O agressivo plano de investimentos em semicondutores surge no momento em que o negócio de smartphones da Samsung, já o maior gerador de lucros, se esforça para retomar o crescimento. A maior fabricante de smartphones do mundo decidiu nesta semana adiar o lançamento de seu muito esperado telefone dobrável, após jornalistas relatarem problemas com a tela.