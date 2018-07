Reuters

A Samsung divulgou nesta quinta-feira, 7, que poderá ter um salto de 10% nos lucros do trimestre entre janeiro e março, em um sinal robusto de que as vendas iniciais do Galaxy S7 foram além da expectativa dos analistas, retirando as dúvidas de que o aparelho seria competitivo face um lançamento da Apple em período parecido.

Em sua prévia de balanço, a estimativa da gigante sul-coreana trouxe à tona expectativas de que a empresa poderá ter lucro pela primeira vez em seu negócio de dispositivos móveis em três anos. Além da boa performance do Galaxy S7, a Samsung também deve ser auxiliada por uma boa performance de seus smartphones de baixo custo e de esforços para costar gastos.

A expectativa é de que o lucro operacional da empresa chegue a US$ 5,7 bilhões no período entre janeiro e março – acima das pesquisas conduzidas pela Reuters com 23 analistas, que apontaram que a coreana teria lucro de US$ 4,8 bilhões. A empresa não deve divulgar seu balanço até o final de abril, e não quis comentar a performance de seus negócios.

Além das boas vendas do Galaxy S7, impulsionadas pelo fato do aparelho ter uma câmera boa e ser à prova d’água, a Samsung também deve ser auxiliada pela queda no valor do won, a moeda coreana, na qual divulga seus resultados.

Calma. Apesar do otimismo, no entanto, os investidores tem se segurado com o entusiasmo: o iPhone SE, da Apple, chegou às lojas na última semana, enquanto a Huawei – terceira maior fabricante de smartphones do mundo – revelou na última quarta-feira, 6, o seu novo celular topo de linha, o P9. Ambos poderão ser rivais à altura, atrapalhando as vendas do Galaxy S7.

Além disso, há uma preocupação dos investidores com as expectativas: no ano passado, o lançamento do Galaxy S6 também prometia grandes vendas para a Samsung, mas após as semanas iniciais, o aparelho perdeu ritmo de vendas. “Aprendemos com o passado”, disse C.J. Heo, gerente do fundo Alpha Asset Management.

Outra diferença é que a Samsung adiantou em um mês o lançamento do novo smartphone topo de linha, podendo apenas ter alterado as vendas no seu primeiro trimestre – mas não necessariamente fazendo com que elas ficassem maiores. / REUTERS