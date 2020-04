A Samsung disse nesta quarta-feira, 29, que espera ter queda em seus lucros no próximo trimestre por conta da redução de vendas de smartphones e TVs por conta do coronavírus.

A empresa, que revelou ter tido alta de 3% no lucro no 1º trimestre, faturando US$ 5,2 bilhões no período, se negou a fornecer uma previsão anual sobre seus negócios por conta da imprevisibilidade da duração da pandemia.

Kim Hong-Ji/Reuters Samsung teve alta de 3% no lucro no 1º tri

Dividida entre seus negócios de eletrônicos para o consumidor final e o de chips de memória, a Samsung disse que as ordens de isolamento social ajudaram a segunda área, mas afetaram a primeira por conta da redução de gastos por parte das pessoas, que enfrentam incertezas em meio a crise.

“Mesmo com as incertezas, a demanda por memórias será favorável por conta da demanda por servidores e PCs”, disse Han Jin-man, vice-presidente do negócio de chips da sul-coreana, em uma conferência com investidores.

“Os ganhos em celulares, eletrodomésticos e TVs vão se deteriorar, o que está pesando nas ações da empresa”, disse Park Sung-soon, analista da Cape Investment e Securities.

Curiosamente, o negócio de chips da Samsung teve uma queda de 3% no lucro na comparação com o mesmo período do ano passado; já a divisão de celulares viu o lucro crescer 17% face a 2019, puxada pela venda de aparelhos mais caros, com características como 5G, por exemplo.