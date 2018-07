Reuters

A Qualcomm disse nesta quinta-feira, 14, que a Samsung se tornará a única fabricante de seu novo chip para aparelhos móveis. A parceria representa um grande impulso para a gigante sul-coreana na disputa negócios com sua maior rival, a TSMC.

O acordo, que alguns analistas estimam que vale cerca de US$ 1 bilhão, acontece com a Samsung, grande fornecedora da Apple, se encaminhando para outra queda do lucro este ano, devido à desaceleração da demanda para consumo de eletrônicos e componentes.

“Isto é muito significativo porque nunca a Qualcomm usou outras indústrias que não a TSMC para fabricar conjuntos de chips de alta qualidade”, disse o analista do Maybank Kim Eng, Warren Lau.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), que tem a Qualcomm como maior cliente, disse que espera uma queda na demanda por smartphones de alta qualidade no atual trimestre, após divulgar um lucro trimestral melhor que o esperado.

A Qualcomm disse que a Samsung era a única fabricante do novo processador para aparelhos móveis Snapdragon 820.

Embora só o pedido da Qualcomm não vá rejuvenescer os ganhos da Samsung, o acordo sugere um momento de ímpeto nos esforços da empresa sul-coreana para crescer a diversificação de receitas.

