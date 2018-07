REUTERS/Jo Yong-Hak/File Photo A Samsung testará carros autônomos nas ruas da Coreia do Sul

Mais uma empresa está entrando na corrida pelos carros autônomos: a Samsung. De acordo com informações divulgadas pelo site de finanças e economia The Investor nesta segunda-feira, 1, o governo da Coreia do Sul deu autorização à fabricante para testar carros autônomos na rua do país oriental, desde que sigam as regras legislativas.

O diferencial em comparação com outras empresas, porém, é que a Samsung não deverá desenvolver um carro autônomo próprio, como é de interesse do Uber e do Google, por exemplo. A companhia irá, na verdade, desenvolver software e sensores necessários para que esses veículos circulem sem motoristas.

De acordo com fontes ouvidas pelo Korea Herald, a gigante tecnológica irá equipar carros da fabricante Hyundai — a primeira empresa a ter autorização para circular no país asiático com carros sem motoristas.