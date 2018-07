REUTERS/Kim Hong-Ji A Samsung anunciou recall global do Galaxy Note 7 em outubro de 2016

A Samsung alcançou um ótimo resultado no primeiro trimestre de 2017, apesar da crise por conta da retirada do Galaxy Note 7 do mercado no final do ano passado e da prisão de um de seus principais executivos por corrupção na Coréia do Sul. A empresa registrou lucro operacional 48% maior no período, chegando a cerca de US$ 8,7 bilhões. Com isso, a Samsung teve seu segundo melhor resultado em um único trimestre na história da empresa.

Ainda de acordo com o balanço, a Samsung registrou receita de cerca de US$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre, um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os bons resultados foram alcançados graças ao desempenho das vendas de componentes. Após a divulgação do balanço, as ações da Samsung eram negociadas com alta de 2,6%.

"Olhando para o segundo trimestre, a companhia espera alcançar crescimento com a ajuda do crescimento robusto continuado dos componentes de memória, além de melhores resultados na divisão móvel", disse a companhia sul-coreana, que é a maior fabricante de smartphones do mundo, por meio de um comunicado.

Os resultados do primeiro trimestre não contemplam os ganhos com o lançamento do Galaxy S8 e Galaxy S8+, que só começaram a chegar às lojas na semana passada. Os dispositivos chegam às lojas do Brasil em 12 de maio, com preço a partir de R$ 4 mil -- a fabricante atualmente faz pré-venda do produto no País.