REUTERS/Kim Hong-Ji Com as vendas do Galaxy S9 abaixo do estimado, a Samsung decepcionou no segundo trimestre deste ano e lucrou menos do que o esperado

A Samsung manteve a previsão de lucro recorde para o trimestre entre julho e setembro deste ano, ganhando 17,6 trilhões de wons no período. A empresa também superou as estimativas de receita, faturando 65,5 trilhões de wons no trimestre. Apesar dos ganhos, a coreana sinalizou aos investidores que espera ter lucros mais magros nos próximos meses.

A gigante coreana de tecnologia informou que terá um declínio trimestral nos lucros no quarto trimestre devido à tendência de demanda fraca por chips de memória. A previsão pessimista da maior fabricante desse tipo de chips e de smartphones do mundo reforça a preocupação dos investidores sobre a queda na demanda global por dispositivos móveis.

A empresa também notificou os acionistas de que irá investir pesado em marketing para impulsionar as vendas de fim de ano. As quedas também devem continuar no começo de 2019.

“Olhando adiante, os lucros deverão ser fracos no primeiro trimestre devido à sazonalidade, mas depois se fortalecerão conforme as condições de negócios, particularmente no mercado de memória, melhorarem”, disse a Samsung em um comunicado.

Cortes. A Samsung também disse que seus investimentos (capex) neste ano vão cair 27%, para US$ 28 bilhões (31,8 trilhões de wons) em comparação aos 43,4 trilhões de wons no ano passado.

Analistas disseram que o corte nos investimentos deve aliviar a preocupação de queda de preços de alguns chips de memória e há expectativa de que os rivais devem iniciar novas linhas de produção no ano que vem.

A Samsung, no entanto, procurou acalmar as preocupações dos investidores com a queda acentuada no mercado de chips, citando a sólida demanda dos servidores, à medida que os serviços de dados baseados em nuvem crescem rapidamente.