Reuters Empresa quer reconquistar consumidores depois do fracasso do Galaxy Note 7

A Samsung anunciou no último domingo, 6, que vai lançar um serviço de inteligência artificial para o seu futuro smartphone Galaxy S8. Maior fabricante de smartphones do mundo, a empresa pretende não ficar atrás dos esforços de Google (com o Assistant), Apple (Siri) e Microsoft (Cortana), que já desenvolvem seus próprios assistentes pessoais para smartphones e PCs.

No mês passado, a sul-coreana a aquisição da Viv Labs Inc, uma empresa dirigida por um dos criadores da Siri, o assistente de voz presente nos celulares da Apple. A Samsung planeja integrar a plataforma de inteligência artificial da empresa baseada em San Jose, chamada de Viv, nos smartphones Galaxy e expandir os serviços de assistente de voz para eletrodomésticos e dispositivos de tecnologia vestíveis.

A Samsung espera que o Galaxy S8, previsto para abril de 2017, ajude a ativar o interesse dos consumidores por seus smartphones, depois do fracasso do Galaxy Note 7.

Lançado em setembro, o aparelho topo-de-linha da empresa foi descontinuado depois de uma série de acidentes com baterias que explodiam e um recall fracassado. A estimativa da empresa é de que o fracasso do Note 7 afete em até US$ 5,4 bilhões o lucro da Samsung até o primeiro trimestre de 2017.

A Samsung não comentou quais tipos de serviços seriam oferecidos pelo assistente que será lançado no Galaxy S8. A empresa disse que o assistente vai permitir que os clientes usem aplicativos criados por terceiros sem problemas.