Adnan Abidi/Reuters Lojas da Samsung terão característica semelhante as da Apple

A Samsung está abrindo três lojas nos Estados Unidos dias antes do lançamento do Samsung Galaxy S10, segundo notou o site americano Engadget. As novas lojas de experiência da fabricante serão locadas em Los Angeles, Nova York e Houston e além de vender aparelhos, vai oferecer serviços de reparos.

De acordo com a fabricante, as novas lojas serão lançadas em resposta a uma demanda de consumidores que pediam uma melhor experiência dos produtos. Isso pode ser especialmente importante para a companhia que pretende lançar um modelo de celular de tela dobrável, que deve fazer uma nova aparição durante o lançamento do Galaxy S10 no evento de quarta-feira, 20, na próxima semana.

Além de ajeitar os aparelhos, as novas lojas devem ter experiências diferenciadas como uma área para jogos de 4K e para os óculos de realidade virtual da companhia. A loja deve vender também smartphones, vestíveis, tablets, TVs e aparelhos de smart home.

Com as novidades, a fabricante coreana dá indícios de que vai adotar ao estilo de lojas da concorrente americana Apple. Até o momento, a Samsung tem apostado em vender principalmente seus produtos no varejo e lançar lojas temporárias focando na venda do produto recém-lançado.