A Samsung Electronics vai fornecer semicondutores para fabricante norte-americana de carros elétricos Tesla Motors, informou o jornal sul-coreano Electronic Times nesta sexta-feira, 9, sem citar as fontes.

A publicação não citou valores para o acordo, que envolveria chips para carros autônomos da Tesla. A Samsung busca aumentar vendas de componentes automotivos, como semicondutores e displays, em um esforço para desenvolver nova fonte de crescimento de receita.

Em novembro, a Samsung anunciou a compra da Harman International Industries por US$ 8 bilhões, visando a acelerar o crescimento do grupo no mercado automotivo.

Representantes de Samsung e Tesla não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.