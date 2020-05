Ritzau Scanpiz/Mads Claus Rasmussen/Reuters A rede de satélites Starlink, de Elon Musk

Quem olhou para o céu por volta de 18h30 deste domingo, 10, se deparou com uma cena no mínimo intrigante: filas de pequenos pontos brilhantes cruzaram a noite em formação, a uma velocidade constante, e depois desapareceram.

Embora muitas pessoas nas redes sociais achassem que fosse um grupo de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados), não era nada disso. Os pontos brilhantes eram os mais novos satélites do projeto Starlink da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. A última frota com 60 unidades foi lançada no dia 22 de abril.

Quem ai conseguiu filmar ou fotografar a passagem dos satélites Starlink pelo Brasil? Comenta aqui postando a foto ou vídeo. pic.twitter.com/nDvaGStF0a — Astronomia (@Astronomiaum) May 10, 2020

Satelites #starlink da #SpaceX q passou hj pelo brasil, contei 60 aqui em juiz de fora... pic.twitter.com/76FVXyNmce — Eduardo Couto (@edu_esc) May 11, 2020

Esse “fenômeno” pôde ser visto porque os satélites ainda estão relativamente próximos à Terra. Isso acontece até três ou quatro semanas após o lançamento conforme a luz do Sol é refletida pela estrutura metálica dos dispositivos. Depois desse período, os objetos chegam à sua altitude final (próximo de 50o km acima da superfície do planeta) e, por serem pequenos, só são visíveis com um telescópio.

Para quem perdeu a passagem dos satélites deste domingo, haverá uma nova passagem visível nesta segunda-feira, 11, por volta das 19h. Também será possível enxergar a linha de pontos luminosos na terça, 12, entre as 18h e as 18h30, se o céu já estiver bem escuro na sua região.

Para saber outras ocasiões em que será possível ver os satélites Starlink à noite, basta consultar o site https://findstarlink.com/ e selecionar a sua região.