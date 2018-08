Rebecca Cook/Reuters Elon Musk é o presidente da Tesla

O órgão regulador americano para bolsa de valores do país, a Securities and Exchange Comission (SEC) intimou a fábrica de carros elétricos Tesla a explicar melhor os planos do seu presidente executivo, Elon Musk, de fechar o capital da empresa. Segundo informações da Fox, o órgão pediu explicações sobre as declarações de Musk no Twitter.

Segundo fontes, o inquérito vai investigar se os tuítes publicados por Elon Musk enganaram os investidores e, portanto, violaram a lei de títulos dos Estados Unidos. À agência de notícias Reuters, advogados especializados disseram que Musk pode ter exagerado ao tuitar que já tinha “garantido” o financiamento para a transação.

Fontes disseram ainda que membros da diretoria da Tesla contrataram, de forma independente, escritórios de advocacia para ajudar a lidar com a investigação da SEC.

Nesta quarta-feira, 15, as ações da Tesla fecharam em queda de 2,57%.

Caso. A intimação acontece dias depois de Elon Musk declarar que o Goldman Sachs Group estava atuando como consultor financeiro da Tesla em o seu processo de fechamento de capital.

Na semana passada, Musk publicou em seu perfil no Twitter que a empresa deixaria de ser negociada na bolsa de Nova York se as ações valessem US$ 420 e que já tinha financiamento garantido para fazer o movimento. A informação fez com que as ações disparassem 11% em poucas horas, mas a falta de uma confirmação oficial de Musk as manteve em queda nos dias seguintes.

Musk só forneceu detalhes do financiamento na última segunda-feira, 13. Em uma publicação divulgada no site da Tesla, o executivo disse que estava discutindo com o fundo soberano da Arábia Saudita e outros financiadores em potencial, mas que o acordo ainda não estava acertado.