Peter Parks/AFP SEC acredita que Elon Musk foi leviano ao publicar tuítes falsos e enganosos

A Securities and Exchange Comission (SEC), órgão americano de fiscalização da bolsa de valores, disse nesta quinta-feira, 27, que Elon Musk cometeu fraudes por publicar tuítes “falsos e enganosos” sobre o suposto fechamento de capital da Tesla. Em processo ingresso no Tribunal Federa de Manhattan, a SEC pede ainda que Musk seja proibido de ser diretor de qualquer empresa de capital aberto. As ações da companhia eram negociadas com queda de 13% no pós-mercado.

O órgão investigava Musk desde o dia 7 de agosto, quando o presidente da Tesla usou sua conta pessoal no Twitter para avisar que cogitava tirar a empresa da Bolsa caso o preço da ação batesse US$ 420. Com a investigação, a SEC queria entender os motivos que levaram o presidente a divulgar a intenção em canais não oficiais, prejudicando acionistas.

No documento entregue a Justiça americana, a SEC diz que Musk "sabia ou era imprudente em não saber" que seus tuítes sobre tirar a Tesla da Bolsa eram falsos e enganosos, dado que ele nunca havia discutido tal transação com nenhuma fonte de financiamento.

A SEC disse que o presidente da Tesla também foi leviano quando declarou inequivocamente que, para fechar o capital da empresa, seria necessário apenas um voto dos acionistas. O órgão pede ainda que a Justiça imponha uma multa civil a Musk e sugere que o executivo seja banido do alto escalão de qualquer empresa negociada na bolsa de valores.

Em reflexo, as ações da companhia despencaram. A empresa, que já tinha fechado o pregão com leve queda de 0,67% viu seus papeis desvalorizarem em até 13% no pós-mercado. Tesla e Elon Musk ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Reincidência. Esta não é a única investigação que Musk sofre sobre o caso. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já pediu documentos oficiais sobre Elon Musk e suas motivações para o tweet do dia 7 de agosto.

Nesse caso, os promotores vão avaliar se Musk tentou, com suas declarações, influenciar o mercado – ao dizer que já tinha “capital garantido” para fechar a empresa, o executivo fez as ações da Tesla dispararem 11%. Outra possibilidade de análise das autoridades é a saída do diretor de contabilidade da Tesla, Dave Morton, que renunciou a seu posto menos de um mês após ser contratado.

A investigação criminal está em estágio inicial e pode levar meses para ser concluída.