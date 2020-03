Simon Dawson/Reuters Uber Eats Pro chega ao Brasil

O Uber anunciou nesta terça, 3, um programa de vantagens para os entregadores da plataforma. Entre os benefícios prometidos pela empresa estão descontos em cursos universitários e consultas e exames médicos.

Assim como acontece no programa de fidelidade para passageiros, o Uber Eats Pro tem quatro categorias que oferecem vantagens progressivas: Verde, Ouro, Platina e Diamante. Questionada pela reportagem, a empresa informou que existe variabilidade sobre a quantidade de pontos necessários para fazer parte de cada categoria Na cidade do Rio de Janeiro, apurou a reportagem, é necessária a seguinte pontuação para estar em cada categoria: zero (verde), 50 (ouro), 140 (platina) e 300 (diamante).

O Uber não explicou como a pontuação é obtida - afirma apenas que entregas em horários de pico, perto do almoço e do jantar, rendem mais pontos. Existe variabilidade também em relação às cidades: uma entrega de almoço no Rio de Janeiro tem pontuação diferente de Manaus, por exemplo. O programa chegou a todas as cidades País, exceção a São Paulo, que está de fora inicialmente.

No primeiro mês de funcionamento, entregadores nas categorias ouro, platina e diamante terão 50% de desconto em mais de 50 cursos universitários oferecidos pelo Grupo Kroton (Anhanguera, Unopar, Pitágoras, Unime, Unic, Uniderp e Fama). O benefício pode ser usado pelos entregadores e até três de seus dependentes. Nas três categorias, os entregadores terão abatimento em consultas e exames médicos, por meio de uma parceria com a Vale Saúde Sempre. Todas as categorias anunciadas terão desconto em combustível, em parceria com os postos Ipiranga.

A pontuação será renovada mensalmente para a aplicação das vantagens, que também poderão ser alteradas a cada novo ciclo. Os entregadores poderão conferir seus pontos e categeoria no próprio aplicativo da plataforma. Além do Brasil, México e Japão também receberam o Uber Eats Pro nesta terça - o programa foi criado em 2019 nos EUA.