Uma teoria da conspiração que liga as torres de telecomunicações da rede 5G à disseminação do novo coronavírus é uma notícia falsa, perigosa e completamente mentirosa, disse o Reino Unido neste sábado, 4. Quando perguntado por um repórter sobre a “teoria” de que a rede 5G poderia desempenhar um papel na propagação da covid-19, o ministro do gabinete britânico, Michael Gove, disse: “Isso é apenas um absurdo, um absurdo perigoso”.

Por conta das informações falsas, torres de telefones celulares foram vandalizadas nos últimos dias e uma equipe de telecomunicações foi atacada em Birmingham, no centro da Inglaterra, e Merseyside, no norte da Inglaterra, prejudicando a conectividade em um momento em que as pessoas confiam nela mais do que nunca.

Sergio Perez/Reuters Teoria conspiratória de que propagação do coronavírus estava ligada à instalação de redes 5G emergiu na internet nos últimos dias

Um ataque criminoso a uma torre em Birmingham, de propriedade da BT, a maior empresa de telecomunicações da Grã-Bretanha, causou danos significativos. A torre fornecia serviços 2G, 3G e 4G a milhares de pessoas, mas não possuía capacidade 5G, informou a empresa.

O diretor médico do NHS, o serviço nacional de saúde inglês, Stephen Powis, disse que a ideia da conspiração 5G é uma notícia falsa e sem respaldo científico que arrisca prejudicar a resposta de emergência ao surto de coronavírus.

“A história do 5G é uma besteira completa e absurda, é o pior tipo de notícia falsa”, declarou Powis. “Essas também são as redes telefônicas usadas por nossos serviços de emergência e nossos profissionais de saúde, e estou absolutamente indignado, absolutamente enojado que as pessoas estejam agindo contra a própria infraestrutura de que precisamos para responder a essa emergência”.

Um grupo de lobby para as operadoras de telefonia móvel do Reino Unido - incluindo EE, O2, Vodafone e Three - disse estar ciente dos falsos rumores que ligam o 5G ao surto, e que a equipe de telecomunicações também foi ameaçada.