Com uma fortuna de mais de US$ 140 bilhões, Jeff Bezos, presidente executivo da Amazon, considera que ainda é cedo para reabrir a economia dos EUA, paralisada por conta da pandemia de coronavírus. Segundo ele, a volta para a normalidade passa pela ampla realização de testes das pessoas, o que ainda não está ocorrendo no país. A posição apareceu na carta anual para investidores da empresa, enviada nesta quinta, 16.

"Testagem regular em escala global, em todas as indústrias, manteria as pessoas seguras e ajudaria a retomar a economia. Para que isso aconteça, nós, como sociedade, precisaríamos de realizar testes de forma bem mais ampla do que está disponível. Se todas as pessoas pudessem ser testadas regularmente, isso poderia fazer uma grande diferença em como combatemos o vírus", diz parte do documento de oito páginas.

Mike Segar/Reuters Jeff Bezos considera ser cedo demais reabrir a economia dos EUA

A carta, que era para tratar sobre o ano de 2019, vem recheada de observações relacionadas à pandemia. Sobre a realização de testes com os próprios funcionários, Bezos diz que está tentando aumentar a própria capacidade. "Iniciamos a montagem de equipamento para construir nosso primeiro laboratório para começar testes nos nossos funcionários na linha de frente", escreveu Bezos. Segundo ele, uma equipe com pesquisadores, gerentes de programa e engenheiros estão dedicados a projetos relacionados à covid-19.

No documento, o executivo diz que houve mais de 150 mudanças nos processos de operações da Amazon e da rede de supermercados Whole Foods, que pertence a Bezos.