Danish Siddiqui/Reuters Senadores dos Estados Unidos consideram TikTok um risco para a segurança

Dois senadores republicanos dos Estados Unidos apresentaram nesta quinta-feira, 12, um projeto de lei que proíbe funcionários federais de usarem o aplicativo chinês TikTok em telefones disponibilizados pelo governo.

O projeto de lei dos senadores Josh Hawley e Rick Scott é apresentado conforme diversas agências norte-americanas que lidam com questões de segurança e inteligência nacional, incluindo o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna, estão proibindo funcionários de usar o aplicativo.

“O TikTok é de propriedade de uma empresa que inclui membros do Partido Comunista Chinês em seu conselho, e é exigida por lei que compartilhe dados de usuários com Pequim”, disse Hawley. “Como muitas de nossas agências federais já reconheceram, o TikTok é um grande risco de segurança para os Estados Unidos e não tem lugar nos dispositivos do governo.”

O aplicativo tem visto sua popularidade aumentar rapidamente entre adolescentes dos EUA e permite que os usuários criem vídeos curtos. Cerca de 60% dos 26,5 milhões de usuários ativos mensais do TikTok nos Estados Unidos têm entre 16 e 24 anos, informou a empresa no ano passado.

Um porta-voz do TikTok disse que as preocupações dos senadores são infundadas e que a empresa está aumentando seu diálogo com os parlamentares para explicar suas políticas. Ele acrescentou que a companhia anunciou planos de abrir um centro de transparência em Los Angeles, que fornecerá a especialistas independentes informações sobre os esforços da empresa em torno de práticas de privacidade, segurança e moderação de dados.