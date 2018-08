Tiago Queiroz/Estadão O brasileiro Mike Krieger, diretor de engenharia e cofundador do Instagram

Leia mais Instagram lança nova plataforma de vídeo e acirra rivalidade com YouTube

É para filmar com o celular na horizontal ou na vertical? Para o brasileiro Mike Krieger, cofundador e diretor de engenharia do Instagram, a resposta é definitivamente a segunda opção. “Sempre sentimos que havia algo errado em ver vídeos no celular na horizontal”, disse ele ao anunciar a criação do IGTV, nova plataforma de sua rede social.

Disponível tanto como aba do Instagram como por um aplicativo em separado para iOS e Android, o serviço terá vídeos de até uma hora de duração e planeja atrair a comunidade de criadores de conteúdo -- de olho, claro, na audiência do YouTube.

É algo que Krieger, porém, minimiza. “Já temos criadores de conteúdo com uma plateia cativa no Instagram e que estavam limitados pelos 60 segundos”, afirmou o executivo, durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 20, por videoconferência com jornalistas do Brasil. A seguir, os principais trechos da sessão.

Estado: Por que criar o IGTV?

Mike Krieger: Ouvíamos muito dos criadores que eles queriam fazer vídeos na vertical, para o celular, e sem limite de tempo. Além disso, percebemos que quem assiste vídeos gosta de fazer isso ininterruptamente, sem as fotos do feed de notícias do Instagram no meio.

Por que criar um aplicativo novo e não só uma aba no Instagram?

A experiência que a gente quis criar é a experiência da TV antiga, incluindo o chiado que tem quando você liga pela primeira vez. É o ícone do aplicativo no celular, é a experiência perfeita. No começo, vão ser quase idênticas. Ao passar do tempo, o aplicativo separado vai ter uma experiência mais completa, seja de busca, de descoberta ou de outros tipos de vídeo.

Vai ter espaço para propagandas?

Nos primeiros dias, não, mas vamos discutir isso com os produtores de conteúdo. Queremos que seja algo equilibrado entre eles, nós e as marcas.

Vocês querem “roubar” criadores do YouTube?

Já temos criadores de conteúdo com uma plateia cativa no Instagram e que estavam limitados pelos 60 segundos. Acredito que quem já tem o Instagram como casa é que vai ter sucesso conosco nos primeiros dias.

Vocês pretendem investir em conteúdo original, como Netflix e YouTube?

A gente vê o IGTV como conteúdo de usuário e não pago. É importante não tentar ser tudo para todo mundo, é importante ter lugares com séries de uma hora superproduzidas e ter lugares com conteúdo feito por usuários -- ele pode até ter nível de produção, mas nunca vai ser multimilionário como um episódio da HBO.

O IGTV terá vídeos somente na vertical. É o futuro?

Sempre sentimos que havia algo errado em ver vídeos no celular na horizontal. Acredito que é algo que vai continuar existindo, mas até mesmo a Netflix já brinca com vídeos na vertical. Acredito que os criadores vão filmar nos dois formatos ao mesmo tempo. É uma tendência, mas não é uma convergência.

Como é chegar a 1 bilhão de usuários?

É uma loucura. É bacana ter conseguido fazer do Instagram um produto popular – no começo, nossa fama era de ser “hipster”, por causa dos filtros de fotografia. Hoje, explodimos. Por outro lado, é só o começo: temos a responsabilidade de criar novos produtos e tomar conta da nossa comunidade.