Bruno Romani/Estadão Os cabos atuais da Apple são famosos pela durabilidade geralmente não muito longa

Para compensar a provável falta de carregador no kit do iPhone 12, previsto para ser lançado no final do ano, a Apple estaria trabalhando em um reforço no cabo do dispositivo, para aumentar a durabilidade do produto. O cabo usado pela empresa, o Lightning, chegaria ao mercado com um revestimento de tecido trançado, diferente da capa emborrachada atual que inevitavelmente estraga. A informação foi divulgada pelo site chinês ChongDiantou nesta terça-feira, 14, após o vazamento de algumas fotos do produto.

Segundo o site, o ChargerLab, que testa carregadores de vários aparelhos, afirmou que o dispositivo parece ser certificado pela Apple, com design MFi (Made For iPhone), que define os produtos originais e mede 1,05 metros.

Seria a primeira vez que a Apple oferece cabos com esse revestimento para iPhones. A linha de Macs e iPad Pro, porém, já tem esse modelo de carregador compatíveis com os dispositivos. A ideia, como parece fazer parte dos planos da Apple, é reforçar o produto, uma vez que poderá ser vendido separadamente, a começar pelo iPhone 12.

Em junho, o analista especializado em Apple Ming-Chi Kuo afirmou que a empresa estava considerando não incluir o carregador no kit de loja do iPhone 12 e que eles teriam que ser adquiridos separadamente. Mais tarde, usuários brasileiros de iPhone compartilharam que estavam recebendo uma pesquisa da empresa no aparelho, perguntando o que faziam com os carregadores antigos dos dispositivos.