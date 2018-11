Stephen Lam/Reuters Waymo pode estrear comercialmente serviço de carros autônomos nos EUA

A Waymo, empresa irmã do Google, pode estrear comercialmente ainda em 2018 um serviço de transporte de pessoas com carros autônomos. Segundo a Bloomberg, o serviço tentará competir com Uber no mercado americano - até uma nova marca seria criada para isso. O nome, porém, é mantido em segredo.

A data de estreia estaria marcada para o começo de dezembro, mas a área de atuação seria pequena. Cobriria apenas 260 km quadrados na região da cidade de Phoenix (EUA). Os primeiros clientes devem ser participantes do programa de testes da Waymo na cidade. Assim, o novo serviço deverá ter um início discreto, não aparecendo imediatamente em lojas de aplicativos.

Os carros serão autônomos, ou seja, dispensam o motorista humano. Em alguns casos, porém, o veículo terá um comandante humano para diminuir o desconforto dos passageiros e também tomar a direção caso seja necessário. Embora não revelado, os preços deverão estar no mesmo patamar dos oferecidos por Uber e Lyft. No início, o objetivo da empresa é garantir o crescimento do serviço de maneira segura.

Caso obtenha sucesso na cidade, a Waymo deverá expandir o serviço para outras cidades no país. Na semana passada, a companhia obteve licenças para começar a testar os veículos na Califórnia.

Segundo analistas ouvidos pela Bloomberg, a Waymo já vale US$ 80 bilhões antes mesmo de estrear comercialmente.