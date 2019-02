Lam Yik Fei/NYT Apple está apostando em novos serviços para compensar a queda global nas vendas de iPhones

A Apple deve lançar o seu serviço de assinatura de notícias em um evento no dia 25 de março, em sua sede em Cupertino, Califórnia. O projeto é esperado pelo mercado há meses e deve se assemelhar a um serviço de assinatura popular, como o Netflix.

A estimativa é que o novo serviço surja como uma opção paga dentro do aplicativo Apple News. Até o momento, especialistas acreditam que o valor da assinatura será de US$ 10, o mesmo cobrado pelo serviço de música da empresa, o Apple Music.

O primeiro sinal de que a Apple queria entrar no mercado de mídia surgiu quando a empresa comprou o agregador de assinaturas de notícias Texture, no ano passado. Até agora, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre os planos dessa aquisição.

A notícia de que o serviço será finalmente lançado no próximo mês foi publicada inicialmente no Buzzfeed na última terça-feira, 12. No mesmo dia, o jornal The Wall Street Journal publicou uma reportagem dizendo que a Apple está pedindo às editoras que concordem com os termos do novo serviço. Entre as exigências estaria uma cláusula que dá à gigante de tecnologia o direito de ficar com a metade da receita do serviço. A Apple, porém, não quis comentar.

Luz no fim do túnel. Além do aplicativo de notícias, a imprensa internacional diz que a fabricante também está investindo em uma plataforma de streaming de vídeo. Para este outro projeto, nomes como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, M. Night Shyamalan e Steven Spielberg estariam em negociações.

Novos serviços são as apostas da Apple para continuar crescendo, em uma época de desaceleração nas vendas de seu principal produto, o iPhone. A falta de inovações expressiva nos últimos modelos e os altos valores cobrados pelos aparelhos foram fatores determinantes para a queda no número de vendas em mercados fora dos Estados Unidos, que hoje correspondem a 62% da receita da Apple.