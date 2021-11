Kacper Pempel/Reuters Twitter lançou o Blue, serviço de assinatura com recursos exclusivos para usuários

O Blue, serviço de assinatura do Twitter, foi lançado oficialmente nesta terça-feira, 9, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Destinado principalmente a usuários que consomem notícias pela plataforma, o serviço anunciou novas funcionalidades aos assinantes, como a possibilidade de acessar sites de jornais sem anúncios.

Mais de 300 sites de veículos de imprensa americanos se juntaram ao serviço, como The Washington Post, The Atlantic, BuzzFeed e The Hollywood Reporter. A função é resultado da aquisição da empresa Scroll por parte do Twitter. Ainda, o Blue disponibiliza uma lista com os artigos mais compartilhados na rede nas últimas 24 horas.

Requisitada por um grande número de usuários, a possibilidade de editar tuítes não está disponível. Ao invés disso, o Twitter oferece uma ferramenta de pré-visualização de publicações, com a chance de desfazer o tweet antes que ele seja publicado.

Além disso, os usuários assinantes podem personalizar a experiência na rede social, selecionando o que deve aparecer na barra de navegação e criando uma pasta de favoritos. Por fim, o serviço também entrega novidades do Twitter para os assinantes em primeira mão, como a publicação de vídeos de até 10 minutos.

Ainda não há previsão do lançamento do Blue no Brasil. Em maio deste ano, o possível valor do serviço de assinatura foi revelado por meio da loja de aplicativos da Apple: R$15,90.