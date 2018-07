Microsoft Serviço já foi testado por cerca de 50 mil empresas

A Microsoft lançou nesta terça-feira, 14, o Microsoft Teams, uma nova ferramenta para aumentar o potencial de produtividade do pacote Office. Anunciado em novembro, o serviço é um sistema de mensagens que poderá se integrar ao Office. Por enquanto, ele está disponível apenas para usuários corporativos que assinam o pacote Office 365 – ainda não há previsão para o sistema chegar para usuários educacionais ou domésticos do serviço.

Com versões para Windows 10, browser e aplicativos para Android, iOS e Windows Phone, o Teams permite que equipes de trabalho montem um canal próprio de conversas, com direito a recursos como emojis, adesivos e GIFs – todas as conversas serão registradas e visíveis para a equipe, bem como arquivos que forem compartilhados dentro da conversa.

Além disso, o sistema funciona integrado com o Skype, permitindo teleconferências entre os participantes daquele grupo, e com o Office, deixando que os usuários editem, colaborativamente, um documento. "O Outlook foi bem sucedido porque uniu email, agendas e contatos. Agora, queremos juntar mais segmentos dentro do Teams para aumentar a produtividade das empresas", diz Adriano Marcandali, gerente de produtividade da Microsoft no Brasil.

Desde novembro, quando começaram os testes, mais de 50 mil empresas participaram dos testes do Teams. Hoje, a ferramenta está disponível para 181 países, em 19 diferentes idiomas – incluindo o português. Algumas partes do sistema, porém, estão disponíveis apenas em inglês, como o T-Bot, um assistente pessoal dentro do Teams que ensina os usuários a lidar com a plataforma. Segundo a Microsoft, a empresa já trabalha na tradução do robô.

Segundo Marcandali, a ideia é que cada empresa customize a plataforma de acordo com suas necessidades. "Não existe uma solução só, mas sim um kit de soluções. É possível usar só o chat, ou integrar toda a produtividade, com planilhas e organogramas da empresa, dentro da plataforma", explica o executivo.

Concorrência. Com a criação do Teams, a Microsoft busca se defender em um de seus setores mais tradicionais e rentáveis. Com programas como Excel, Word e PowerPoint, o pacote Office rende cerca de US$ 23 bilhões aos cofres da empresa anualmente.

No entanto, recentemente, a empresa começou a enfrentar a concorrência de empresas mais jovens, como o Slack e o Trello. Hoje, o Slack tem 5,8 milhões de usuários em todo o mundo – 1,5 milhão pagam todos os meses para usar a plataforma, que também tem funções gratuitas.