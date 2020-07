99/Divulgação Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo receberão os serviços do 99Entregas

A 99 anunciou nesta semana a chegada do 99Entrega em mais 11 cidades brasileiras. O serviço, que permite que usuários enviem objetos por meio de corridas do aplicativo, chegou ao Brasil no mês passado, em Goiânia, e agora pode ser solicitado em Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Segundo a empresa, a modalidade de entregas, presente também em países como Colômbia e Chile, já representa 5% do total de corridas realizadas nas cidades em que a função está disponível e deve chegar em mais municípios brasileiros até agosto.

No serviço, podem ser enviados objetos de no máximo 10kg, que tenham tamanho para ser transportados no porta-malas de um veículo da classificação 99Pop do app e com valor até R$ 500. A solicitação pode ser feita diretamente no app, das 6h às 23h. Além do aumento no tipo de serviço oferecido, a 99 também afirma que a medida é mais uma opção de renda para os motoristas que trabalham no app durante a pandemia.

"Esse lançamento reforça nosso compromisso em ajudar motoristas parceiros a manterem seus ganhos em um momento tão adverso. Tivemos muito cuidado ao desenhar a categoria, levando sempre em consideração as necessidades de nossos usuários, com foco em segurança, conveniência e acessibilidade", afirma Davi Miyake, diretor de Operações e Produto da 99.