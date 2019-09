Giovanna Wolf/Estadão Serviço Arcade custará US$ 4,99

O serviço de games da Apple já tem data de estreia e preço: a partir de 19 de setembro, o Apple Arcade estará disponível em 150 mais de países em uma aba dedicada da App Store, incluindo o Brasil. O anúncio foi feito nesta terça, 10, no evento que a Apple fez em sua sede na Califórnia.

O serviço, uma espécie de Netflix dos games, dá acesso a um grande catálogo de jogos por uma assinatura mensal de R$ 10. A Apple diz que mais de uma centena de jogos estarão disponíveis no lançamento. No evento desta terça, foram apresentados três novos títulos: Shinsekai: Into the Depths da Capcom, Sayonara Wild Hearts, da AnnaPurna Interactive e Frogger in Toy Town, da Konami. O Arcade foi anunciado em março.

Haverá uma nova aba na App Store, chamada Apple Arcade, dedicada ao serviço de assinatura. Ali, haverá um mostruário dos jogos que serão lançados exclusivamente para a plataforma, de diferentes gêneros e propostas.

Em abril, uma reportagem do jornal Financial Times informou que a Apple vai investir mais de US$ 500 milhões no Arcade.

O Apple Arcade é um serviço que é bastante semelhante ao Xbox Game Pass, hoje já presente no Xbox, da Microsoft, disponível por uma assinatura mensal de R$ 30. Os jogadores podem baixar e testar quantos jogos quiserem ao mesmo tempo – a diferença é que a maioria dos games presentes no catálogo do serviço não são exclusivos do Xbox.