REUTERS

Propaganda do serviço Free Basics, na Índia Propaganda do serviço Free Basics, na Índia

por Shashank Bengali, do The Los Angeles Times

Com uma base de 1,55 bilhão de usuários, o Facebook também aposta na Índia para continuar crescendo. No entanto, a empresa tropeçou com seu projeto no início de 2016, quando uma criação pessoal de Mark Zuckerberg, o Free Basics, foi bloqueado pelos órgãos reguladores indianos.

Parte importante do instituto Internet.org, criado por Zuckerberg em 2013 para expandir o acesso à rede em todo o planeta, o Free Basics é um aplicativo para smartphones que dá acesso gratuito ao Facebook e outros serviços parceiros.

Em cada um dos países em que está presente – na Ásia, África e América Latina –, o Free Basics utiliza a estrutura de uma operadora parceira do projeto. No caso da Índia, onde o Facebook tem 132 milhões de usuários, é a Reliance Communications.

“No médio e no longo prazo, essa maneira de encarar a internet pode oferecer riscos aos usuários, uma vez que eles podem acreditar que toda a rede se restringe apenas aos serviços a que se têm acesso de forma gratuita”, disseram os reguladores na época. Eles já tinham suspendido o Free Basics em dezembro.

Segundo os críticos, o Free Basics e outros programas de “zero rating” – no qual uma operadora não cobra pelo uso de dados em um determinado site ou aplicativo – violam o conceito de neutralidade de rede, que diz que provedores de internet devem fornecer igual acesso a qualquer conteúdo na web, sem nenhuma discriminação.

O serviço não está disponível ainda no Brasil, mas o País está nos planos da empresa para os próximos meses. Há dúvidas, no entanto, se caso o Free Basics chegue de fato por aqui ele poderá ser considerado ilegal, com base no Marco Civilda Internet – que defende o princípio da neutralidade de rede.

Para ativistas de direito digital, o Facebook deveria oferecer acesso à toda a rede, e não apenas a alguns sites selecionados – em opinião semelhante à dos reguladores indianos.