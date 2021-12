Ivan Alvarado/Reuters Em comunicado, a empresa disse que a interrupção foi provavelmente devido a problemas relacionados à API do serviço

O Amazon Web Services (AWS), sistema de nuvem da Amazon, está enfrentando instabilidade nesta terça-feira, 7, prejudicando o acesso a diversos aplicativos que utilizam o serviço da empresa. De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de sites e apps, os problemas começaram por volta das 13h.

Em comunicado, a empresa disse que a interrupção foi provavelmente devido a problemas relacionados à interface de programação de aplicativos (API), que é um conjunto de protocolos para construir e integrar softwares de aplicativos.

"Estamos enfrentando problemas de API e console na região US-EAST-1", disse a Amazon em um relatório sobre seu painel de integridade do serviço, acrescentando que identificou a causa e está trabalhando para resolver o problema. Apesar de estar localizado na América do Norte, este é um servidor que afeta operações no mundo inteiro. Na página de status do serviço, quatro eventos são identificados com erro.

Segundo relatos de usuários nas redes sociais, serviços como iFood, Amazon Prime Video e Disney+ também foram afetados pela queda do sistema de armazenamento em nuvem da Amazon. Jogos hospedados no serviço também tiveram problemas: usuários reportam dificuldade em acessar, por exemplo, games como League of Legends e Valorant.

Ainda não se sabe quantos aplicativos foram impactados pela queda, mas é possível que os serviços ainda encontrem alguma lentidão ao longo da tarde. O Downdetector, porém, mostrou mais de 24 mil incidentes de pessoas relatando problemas com a Amazon. A reportagem tentou contato com a empresa, mas não obteve resposta até o momento.