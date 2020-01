Reuters/Carlo Allegri O símbolo do Peacock (pavão, em inglês), exposto ao lado da sede da NBC, no Rockfeller Center, em Nova York

A companhia americana de mídia NBC Universal anunciou ontem os detalhes de seu serviço de streaming, o Peacock. Previsto para estrear nos EUA em 15 de julho, a plataforma terá três faixas de preço diferentes – incluindo uma opção gratuita, sustentada por anúncios. Além de shows originais, o serviço também terá séries que marcaram a história da TV, como Friends, The Office e Law and Order: Special Victims Unit em seu catálogo. Entre os filmes, haverá Jurassic Park, De Volta Para o Futuro e E.T., por exemplo.

A faixa gratuita do Peacock vai se chamar Peacock Free e terá 7,5 mil horas de programação, incluindo as primeiras temporadas de programas exibidos pela NBC, filmes da Universal e um catálogo curado de atrações como o Saturday Night Live, histórico programa de humor da TV americana. Já as faixas pagas terão uma diferença importante: quem pagar US$ 5 por mês terá acesso a todo o catálogo, mas terá de ver anúncios, enquanto o plano de US$ 10 por mês é livre de anúncios.

As duas faixas pagas terão acesso aos programas principais da empresa, bem como a transmissão de esportes ao vivo – nos EUA, a NBC é uma das empresas que transmitem futebol americano e também a Premier League. "Temos um catálogo invejável e vendemos muitos anúncios. Capitalizar sobre essas forças será uma abordagem única na história do serviço", disse Steve Burke, presidente do conselho da NBC Universal. Ao divulgar o serviço, a empresa disse que haverá menos de cinco minutos de anúncios a cada hora – entre os anunciantes, estão o banco State Farm e a loja de departamentos Target.

Ao estrear, porém, o Peacock terá um catálogo menor do que o esperado: isso porque a NBC fazia parte do consórcio que criou o serviço de streaming Hulu, disponível apenas nos EUA. Isso fez com que programas como o Saturday Night Live e Keeping Up With The Kardashians tivessem suas temporadas exclusivamente exibidas pelo Hulu. A Disney, porém, tomou o controle do serviço ao comprar a Fox, o que até provocou a existência do Peacock. Segundo Steve Burke, o Peacock começará a explorar o potencial total dos programas da NBCUniversal em no máximo dois anos.

Além do catálogo, o serviço também terá diversas séries originais. Entre os destaques até aqui, estão reboots de clássicos como Battlestar Galactica (feita pelo criador de Mr. Robot, Sam Esmail), Saved by the Bell e Punky, a Levada da Breca.