Muita gente usa o Spotify para sua finalidade principal: ouvir música. Mas e que tal comprar maquiagem pelo serviço de streaming? Agora isso é possível nos Estados Unidos, graças a uma colaboração entre a maquiadora Pat McGrath e a cantora Maggie Lindemann: juntas, elas estão lançando uma coleção de maquiagem, chamada So Obssessed, que poderá ser adquirida pela página oficial de Lindemann no Spotify.

"Beleza, moda e música estão ligados desde os anos 1960", disse McGrath, em uma nota. "Nessa era digital, quero encontrar meus fãs onde eles estiverem." Hoje, o Spotify tem uma base de 140 milhões de usuários, entre assinantes e pessoas que ouvem músicas na plataforma com anúncios. Entre os produtos da coleção, estão batons (US$ 21) e até estojos completos de maquiagem (US$ 125).

Não é a primeira vez que artistas usam o serviço de streaming para vender produtos, mas até então, a possibilidade estava restrita a produtos de merchandising dos artistas, como camisetas e outros itens colecionáveis.

Vale lembrar que a loja não é uma fonte de receita para o Spotify, uma vez que o serviço de streaming não fica com uma comissão pelas vendas. No entanto, é uma forma da plataforma sueca se tornar mais próxima dos artistas, algo importante na competição cada vez mais acirrada dos serviços de streaming.