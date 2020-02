Disney Serviço de streaming Disney+ chegará ao Brasil em 2020, confirmou a empresa

A Walt Disney Company anunciou ontem que seu serviço de streaming, o Disney+ chegou à marca de 26,5 milhões de assinantes em todo o mundo no final do ano passado. O crescimento do serviço ficou acima do esperado pelos analistas de mercado, que previam que o serviço chegaria a 20 milhões em seus primeiros meses. O bom desempenho ajudou as ações da empresa a subirem 3% após o fechamento do pregão.

Lançado em 12 de novembro nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, o Disney+ é a arma da empresa de Mickey Mouse para disputar um espaço no mercado de streaming de vídeo. Hoje, o setor é liderado pela Netflix, que tem 167 milhões de contas ativas em todo o mundo. Em segundo lugar, vem a Amazon, que anunciou na última semana ter chegado a 150 milhões de assinantes de seu serviço de vantagens Prime, que inclui o Amazon Prime Video.

Além de ter filmes e desenhos do catálogo da Disney, o Disney+ também conta com séries originais de propriedades intelectuais como Marvel e Star Wars, além dos filmes da Pixar. Séries da Fox, comprada pela empresa em 2018, também fazem parte do catálogo.

Para analistas, o bom desempenho do Disney+ mostra que o serviço tem espaço para brigar no mercado, uma vez que ainda nem chegou a regiões como Europa e América Latina. A previsão é que o Disney+ chegue ao Brasil até o final do ano.