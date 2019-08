Valerie Macon/AFP Serviço Disney + vai disputar mercado com Netflix, HBO, Amazon e Apple

Os fãs da Disney, da Marvel, de Star Wars e das séries da Fox terão que esperar um pouco mais de tempo para aproveitar o serviço de streaming da empresa: nesta sexta-feira, 23, a empresa do Mickey confirmou que a plataforma Disney+ só chegará ao Brasil em 2020. O anúncio foi feito durante a D23, conferência realizada pela companhia na Califórnia neste final de semana.

Antes da confirmação, a página oficial de Star Wars já havia divulgado que a série baseada no universo da franquia de George Lucas, The Mandalorian, só estrearia na América Latina em 2020 – mesmo sendo um dos principais chamarizes para o lançamento do serviço nos EUA, previsto para novembro. A Disney anunciou em abril que o preço da assinatura comum do Disney + será de US$ 7 por mês. Nos Estados unidos, o plano básico da Netflix custa US$ 9.

Ainda não há data específica, preço ou outras informações previstas para a chegada do Disney+ ao País. Nos EUA, a plataforma chega em 12 de novembro e terá produções originais da Marvel, de Star Wars e um catálogo extenso de produções da Disney e da Fox, incluindo diversas animações.