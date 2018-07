Edu Bayer/The New York Times UberPool é uma opção dentro do aplicativo do Uber para caronas com mais de um passageiro

Aplicativos como Uber e Lyft estão aumentando o trânsito nas principais cidades dos Estados Unidos, segundo um novo estudo. Os maiores culpados por esse problema são as opções de caronas compartilhadas, com vários passageiros dividindo o mesmo carro, como o UberPool e o Lyft Line -- a pesquisa mostra que esses serviços atingem usuários que, se não tivessem a oferta dos aplicativos, andariam a pé, de bicicleta ou de transporte público. As informações são do jornal Washington Post.

A consultoria Bruce Schaller, responsável pelo estudo chamado de “Insustentável?”, concluiu que esse aumento de congestionamento de carros é causado por duas questões. Primeiro, as opções de caronas privadas, só com um passageiro, como o Uber X, não fazem com que as pessoas comprem menos carros – uma promessa que esses aplicativos de transporte costumam fazer. E outro problema é que os serviços compartilhados como UberPool atingem um público diferente que as caronas privadas: eles acabam competindo com transportes como metrô e ônibus, que seriam mais sustentáveis.

Além disso, a pesquisa aponta que serviços como o Uber Pool aumentam a distância percorrida nas viagens, porque o motorista precisa se locomover para vários lugares para pegar os passageiros. Há também o fato de que essas viagens compartilhadas às vezes têm apenas um passageiro no carro – ele fica sozinho até o motorista pegar um segundo passageiro.

Segundo o estudo, os aplicativos de carona aumentaram a distância percorrida por carros em mais de 9 bilhões de quilômetros durante seis anos, em nove das principais áreas urbanas dos Estados Unidos. A pesquisa também indica que esse número tende a aumentar à medida que esses aplicativos forem se popularizando.

A reportagem do Washington Post traz o posicionamento do Uber e do Lyft sobre o resultado do estudo. O Uber discordou da informação de que o seu serviço de caronas compartilhadas aumentou a distância percorrida por carros e afirmou que, na verdade, o UberPool ajudou a diminuir a quilometragem. O Lyft também se defendeu, afirmando que mais de 250 mil passageiros do aplicativo abandonaram seus carros particulares porque preferiram as caronas.