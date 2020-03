Como era esperado, os serviços de streaming de vídeo estão apresentando alta no tráfego com o movimento global de quarentena causado pelo coronavírus. Entre os dias 14 e 16 de março os principais nomes da indústria apresentaram números positivos nos EUA.

Segundo dados da Forbes, o Disney+ viu aumento de 200% o número de assinaturas comparado com o mesmo período da semana anterior. HBO Now (90%), Showtime (78%) e Netflix (47%) também registraram. A Apple foi quem registrou a alta mais discreta: 10%.

Disney/Divulgação Serviços de streaming registraram alta de assinantes na semana passada

Os dados, porém, incluem o período de experimentação, o que significa que nem todos que se cadastraram permanecerão no serviço. Ainda assim, chama a atenção o número do Netflix, que já tem uma base de 61 milhões de assinantes nos EUA, e a do Disney+. No segundo caso, imagina-se que o fato de crianças não estarem frequentando escolas tenha contribuído, já que boa parte do seu conteúdo é dedicado ao público mais jovem.