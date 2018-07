REUTERS

A fabricante de eletrônicos japonesa Sharp e a taiwanesa Foxconn concordaram nesta sexta-feira, 26, em estender o prazo para negociações de aquisição por uma ou duas semanas após a descoberta de passivos ocultos na companhia japonesa. Fontes próximas à Reuters disseram que a Foxconn pretender ter uma maior clareza da situação real da Sharp antes de concretizar qualquer movimentação – em janeiro, a Foxconn havia oferecido US$ 5,3 bilhões para adquirir a japonesa, e depois aumentou sua proposta para US$ 5,8 bilhões.

Em breve comunicado divulgado na noite de quinta-feira, a Foxconn disse que “a maior parte do conteúdo da informação relevante sobre a Sharp foi recebido Foxconn na quarta-feira de manhã.” Ele ainda acrescentou que ambos os lados foram consultados sobre o assunto, com o objectivo de alcançar uma compreensão abrangente da situação. “Esperamos chegar a um acordo satisfatório o mais rapidamente possível”, disse a fabricante de celulares por meio do comunicado.

Outras pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o fundador da Foxconn Terry Gou, e o CEO da Sharp, Kozo Takahashi, reuniram-se na China para acertar detalhes sobre a transação. Nenhuma das empresas confirmaram a informação.

À venda. A Sharp, fabricante de telas, anunciou na quinta-feira, 25, sua decisão de vender uma participação de dois terços para a Foxconn, em um negócio avaliado em cerca de US$ 5,8 bilhões.

No entanto, a Foxconn, maior fabricante mundial de contrato de produtos eletrônicos e uma importante fornecedora para a Apple, deixou de assinar o negócio depois de descobrir as novas informações sobre a Sharp.

/COM REUTERS