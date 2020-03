A Apple decidiu atualizar a Siri, assistente de voz de seus dispositivos, para ajudar usuários que possam estar em dúvida se possuem ou não a Covid-19 nos Estados Unidos. O serviço está disponível desde o último sábado, 23, e faz parte de medidas de prevenção contra o coronavírus.

As respostas foram desenvolvidas com o departamento de saúde dos EUA e podem ser acessadas pelo comando “Siri, do I have the coronavirus?” (Em tradução literal: Siri, eu tenho coronavírus?). A partir da pergunta, um questionário sobre sintomas como se o usuário está com febre, tosse ou dificuldade para respirar é disponibilizado.

Apple/Divulgação Nos EUA, Siri dará orientações sobre o coronavírus

Se as respostas apontarem para um resultado negativo da doença, a assistente de voz orienta a pessoa a ficar em casa. Caso os sintomas estejam mais severos, a Siri recomenda ligar para o serviço de emergência.

A função só está disponível nos Estados Unidos por enquanto e não se sabe quando ou se a atualização chegará em outros países.