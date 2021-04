Apple A Siri revelou que a Apple vai sediar um evento no próximo dia 20

A Siri, assistente virtual da Apple, deu com a língua nos dentes ao dizer aos usuários nesta terça-feira, 13, que a fabricante do iPhone sediará evento especial em 20 de abril. Após a informação, a empresa de Tim Cook confirmou o evento, que pode lançar novos modelos de iPad Pro no mercado.

Quando questionada por repórteres da agência de notícias Reuters sobre o próximo evento da Apple, Siri respondeu exibindo uma mensagem que dizia: "o evento especial é na terça-feira, 20 de abril, no Apple Park, em Cupertino, CA (Califórnia). Você pode obter todos os detalhes na Apple.com". O site, porém, não traz informações sobre a novidade. A revelação da Siri foi relatada pela primeira vez pelo site de notícias de tecnologia MacRumors.

Mesmo assim, a empresa já confirmou que o evento vai mesmo acontecer na próxima terça-feira, diretamente da sede da Apple, com transmissão pelo site da marca, às 14h. Os rumores são que novos modelos de iPad serão apresentados ao público, juntamente com a atualização da linha de iPad mini, lançados no ano passado — a imagem oficial do evento, semelhante a um desenho de Apple Pencil, dá a dica sobre o que pode surgir na empresa.

A Apple normalmente lança um novo hardware em um evento em março. Este ano, a empresa não teve um evento de lançamento de produto e sites de notícias de tecnologia especularam que ela lançará novos modelos de iPad Pro e outros produtos antes de sua conferência anual de desenvolvedores em junho.

Conhecida por lançamentos espetaculares com centenas de jornalistas em seu amplo campus, a Apple se voltou para eventos virtuais desde o ano passado por causa da pandemia de covid-19.