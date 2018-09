Spencer Platt/AFP Serviço tem mais de 70 milhões de usuários nos EUA, mas apenas 6 milhões de assinantes

Uma nova transação pode mexer com o mercado de streaming de música: a companhia americana de rádio por satélite Sirius XM anunciou nesta segunda-feira, 24, a aquisição do serviço de música online Pandora, em uma negociação avaliada em US$ 3,5 bilhões.

O negócio deve ser fechado no primeiro trimestre de 2019, disse a Pandora, após a aprovação dos acionistas da Pandora e de autoridades regulatórias. Juntas, as duas empresas chegarão a mais de 105 milhões de usuários ativos mensalmente; a previsão é de que suas receitas somem US$ 7 bilhões em 2018. Com o anúncio, as ações da Pandora subiram 7% no mercado nesta segunda-feira, 24.

Em um comunicado à imprensa, o presidente executivo da Sirius XM, Jim Meyer, disse que o acordo vai ajudar a empresa a alcançar novos mercados – hoje, a companhia é líder em rádios nos carros, mas fica por aí. "Juntos, vamos entregar mais conteúdo para nossos ouvintes leais", declarou.

Para a Pandora, a expectativa é de que o serviço ganhe mais assinantes – hoje, dos 71 milhões de usuários que a empresa tem nos EUA, apenas 6 milhões pagam pelo serviço premium; o resto ouve com anúncios.

Além disso, é uma tentativa de ganhar espaço em um mercado que hoje é liderado pelo Spotify, um serviço que tem uma taxa de conversão bem melhor que a da Pandora: hoje, a empresa tem 180 milhões de usuários no mundo – 44% deles, ou 83 milhões, são assinantes. Além disso, há a Apple Music, que tem hoje 40 milhões de assinantes em todo o mundo.

Em uma conversa com investidores, Meyer enfatizou a necessidade de aumentar o número de assinantes. "Queremos que o usuário, após um período de teste, passe a gastar dinheiro conosco", disse ele. Embora não tenham anunciado nenhum novo produto, as empresas disseram que seriam mais "ativas" em conteúdos como podcasts, além de explorar o desenvolvimento de produtos de vídeo.