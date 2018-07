Plabo Martinez Monsivais/AP Photo Ajit Pai foi nomeado presidente da FCC pelo presidente Donald Trump em janeiro.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira, 8, que seu site foi alvo de ataques a favor da neutralidade de rede. A invasão ao site da entidade ocorreu logo após o apresentador de TV e comediante John Oliver criticar as autoridades da entidade, que começam a se movimentar para reverter as regras que garante a neutralidade de internet junto com as operadoras de telefonia norte-americanas.

Em seu programa no último domingo, 7, Oliver pediu para que seus espectadores invadissem o site da FCC, mostrando que não estão satisfeitos com os novos rumos da entidade após a eleição de Donald Trump. Como resultado, o site ficou fora do ar por algumas horas. Oliver é contra as propostas que serão votadas ainda no próximo dia 18, que deverão retirar o poder de regulação do governo sobre os provedores de internet.

Caso o documento proposto pelo novo presidente da entidade, Ajit Pai, seja aprovado, a forma como cada operadora de internet e de telefonia fornece seus produtos pode ser alterada. Ou seja: as empresas poderão privilegiar o tráfego de determinadas plataformas e aplicações, enquanto podem prejudicar o tráfego de outros serviços online.

Procurada pela Reuters, a FCC se recusou a comentar o caso.