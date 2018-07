NYT

Alexandra Chong, a cofundadora do Lulu, assumirá liderança do Badoo Alexandra Chong, a cofundadora do Lulu, assumirá liderança do Badoo

O aplicativo Lulu, que gerou controvérsias no mundo todo ao permitir que mulheres avaliem homens de forma anônima, foi adquirido pelo site de relacionamentos Badoo. O acordo, que não teve valores e termos divulgados, trouxe pelo menos duas mudanças: a cofundadora do Lulu, Alexandra Chong, vai se tornar CEO do Badoo e o aplicativo Lulu terá seus recursos integrados ao Badoo.

Leia também:

Brasil vira maior mercado para aplicativo de paquera Happn

De veganos a evangélicos, nichos aquecem mercado de apps de paquera

Após a aquisição, Alexandra, vai focar na expansão internacional da plataforma, bem como no desenvolvimento dos negócios do Badoo. De acordo com site especializado em tecnologia TechCrunch, muitos acreditam que trazer Chong para o Badoo foi um dos fatores relevantes por trás da decisão de adquirir o aplicativo Lulu.

“O novo Lulu vai oferecer a experiência completa de namoro do Badoo, permitindo que as 6 milhões de usuárias do Lulu possam interagir e se conectar com a comunidade de 300 milhões de membros do Badoo, por meio de busca, chat e funcionalidades de compartilhamento de fotos”, disse um porta-voz do Badoo ao TechCrunch.

O Lulu é utilizado para mulheres compartilharem experiências sobre ex-namorados, porém nunca ofereceu nenhum recurso para encontros. De acordo com Chong, usuárias do Lulu já solicitavam que o serviço ganhasse esse tipo de recurso. No final de 2013, o Lulu gerou polêmica no Brasil, quando homens se sentiram ofendidos com as avaliações feitas pelas ex-parceiras ou namoradas. Alguns chegaram até a entrar com processo na Justiça alegando danos morais e solicitando a retirada do perfil no aplicativo.