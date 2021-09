Dado Ruvic/Reuters O Skype tem hoje concorrente dentro de casa, o Microsoft Teams, que também ganhou impulso no último ano

O sucesso de ferramentas como Zoom e Google Meet, que explodiram em acessos na pandemia, está forçando mudanças no Skype, que pertence à Microsoft. A empresa anunciou nesta segunda-feira, 27, que vai disponibilizar até o fim do ano um novo design para a plataforma e também ferramentas como tradução simultânea. A ideia é tornar o serviço "mais rápido, confiável e supermoderno", disse a companhia.

A principal novidade do “novo” Skype envolve o que a Microsoft chama de “call stage” (“palco de chamada”, em tradução livre do inglês). Todos os participantes da chamada poderão aparecer em conjunto, com o mesmo tamanho na mesma tela, em grade – ferramentas semelantes já existem em programas concorrentes. O Skype também passará a permitir que o usuário altere o layout durante as chamadas, podendo aparecer ou não. O programa ainda sofreu mudanças em seu design, na tentativa de torná-lo mais moderno. Com novo catálogo de cores, o usuário poderá selecionar a cor que preferir.

Além disso, o programa terá um tradutor capaz de traduzir em tempo real a chamada, utilizando reconhecimento de voz para transcrever em texto o que está sendo dito em outro idioma. A empresa ainda permitirá que usuários personalizem os sons de notificação. Outra novidade do Skype é a TwinCam, em que é possível exibir uma segunda câmera ao mesmo tempo durante a chamada – a Microsoft sugere que a ferramenta seja usada para mostrar animais de estimação, por exemplo.

Mirando acessibilidade, a empresa garante ter melhorado o desempenho do aplicativo para Android em mais de 2.000%. Ainda assim, a maioria das mudanças envolvem a versão web. A exemplo do que acontece no Google Meet, será possível criar e participar de chamadas do Skype sem a necessidade de fazer login, criar uma conta ou ter o aplicativo ou programa instalado. Além disso, a Microsoft está tornando o programa compatível com todos os navegadores na versão web.

Apesar de ter sido um dos programas pioneiros em videochamadas, o Skype tem hoje concorrente dentro de casa, o Microsoft Teams, que também ganhou impulso no último ano. Contudo, a empresa afirma que o Teams não vai eclipsar o serviço. “O Skype está em nossas vidas há quase duas décadas e veio para ficar”, afirma.

O Skype tem sido acessado nos últimos anos pelos concorrentes e até mesmo pelo Microsoft Teams. No ano passado, a participação do Skype diminuiu em 25% no mundo, segundo pesquisa da EmailToolTester. No mesmo período, o uso do Teams cresceu 4,5%. Além disso, o Teams foi indicado como principal ferramenta para reuniões on-line em 41 países. No mês passado, a Microsoft descontinuou o Skype for Business, sugerindo a migração dos usuários para o Teams.