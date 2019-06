Brendan McDermid/Reuters Durante o dia, as ações do Slack chegaram a valer US$ 41

As ações do aplicativo de mensagens corporativas Slack subiram 48,54% nesta quinta-feira, 20, na estreia da empresa na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês). O papéis encerraram o pregão negociados a US$ 38,62, um salto em relação ao preço inicial de US$ 26 estabelecido pela empresa – com essa valorização, o Slack atingiu o valor de mercado de US$ 23,1 bilhões. Durante o dia, as ações chegaram a valer US$ 41.

Em termos de dinheiro movimentado no momento da abertura, a estreia do Slack foi a terceira maior da história da Bolsa de Nova York - foi movimentado US$ 1,75 bilhão em ações. O valor só fica atrás das estreia de Alibaba e Facebook, que movimentaram respectivamente US$ 4,5 bilhões e US$ 3,2 bilhões.

No ano passado, o Slack foi avaliado em US$ 7,1 bilhões, após uma rodada de investimento de US$ 427 milhões. A abertura de capital do aplicativo foi uma oferta pública direta de ações (DPO, na sigla em inglês). É um processo pouco usual, no qual a empresa simplesmente põe seus papéis à disposição, sem o processo prévio de leilão pelo preço das ações ou preparação com bancos de investimento. A manobra, porém, tem atraído empresas de tecnologia: no ano passado, o Spotify fez o mesmo para abrir seu capital na NYSE.

Para o analista Alejandro Ortiz, da SharesPost, o sucesso do Slack em sua estreia na Bolsa segue a tendência de outras empresas de software empresarial que abriram capital recentemente, como o serviço de chamadas de vídeo Zoom, que teve valorização de 72% em abril, no seu primeiro dia de venda de ações. “Os investidores têm um caso de amor com empresas de software corporativo e com boas razões. Eles continuam a ter um desempenho muito bom ”, disse ele à agência de notícias Reuters.

A oferta pública direta de ações do Spotify foi percebida como um sucesso em abril do ano passado, embora ações tenham caído cerca de 15% abaixo do preço de estreia, à medida que a empresa sacrifica as margens de lucro para o crescimento do negócio.

Fundado em 2013 por Stewart Butterfield, um dos fundadores do serviço de armazenamento de fotos Flickr, o Slack nasceu como um serviço de comunicação interno de um jogo criado por Butterfield. O sistema, no entanto, acabou virando uma ideia própria e hoje conta com milhares de usuários pagos em todo o mundo, além de ter uma versão gratuita – o serviço tem sido considerado um substituto contemporâneo ao email em várias corporações.

De acordo com a empresa de investimento Wedbush Securities, a plataforma tem hoje mais de 10 milhões de usuários diários e é usada em mais de 150 países. Segundo o Slack, a receita do aplicativo aumentou 80% no ano passado, para US$ 400 milhões.

O Slack faz parte de um grupo de empresas de tecnologia que escolheram o ano de 2019 para abrirem capital. Quem começou o movimento este ano foi a Lyft, rival do Uber, que estreou na bolsa de valores Nasdaq em março. No mês seguinte, a rede social Pinterest começou a negociar seus papéis na bolsa de valores de Nova York. A estreia mais recente foi do Uber, que teve um resultado abaixo da meta da empresa. O serviço de hospedagem Airbnb também deve fazer sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) este ano. /COM AGÊNCIAS REUTERS