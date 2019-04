Slack deve divulgar IPO nesta semana

O Slack deve anunciar seu pedido de listagem direta no mercado de ações já nesta semana, informou o Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Em fevereiro, o Slack solicitou confidencialmente à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos) para listar ações publicamente.

Os documentos mostrarão que o Slack, que opera um popular aplicativo de mensagens instantâneas e colaboração no local de trabalho, está no ritmo para atingir US$ 500 milhões em receita este ano, segundo a matéria.

O Slack, criado em 2013 e sediado em São Francisco, deve estrear na Bolsa de Nova York em maio ou junho, diz a reportagem. A companhia se recusou a comentar a matéria.