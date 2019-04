Thomas White / Reuters Slack deve iniciar venda de ações entre junho e julho

O Slack, serviço corporativo de mensagens, deve abrir o capital em junho ou julho, e deve optar pela listagem de ações na bolsa de valores Nova York. Segundo a Bloomberg, a startup deve seguir o mesmo modelo do Spotify para a venda inicial de ações.

Dessa maneira, o Slack deve optar por uma oferta pública direta de ações (DPO, na sigla em inglês), na qual simplesmente colocará suas ações no mercado, sem o processo prévio de leilão pelo preço das ações ou preparação com bancos de investimento. Pouco comum, o processo foi adotado pelo serviço de streaming no ano passado, primeira vez que isso ocorreu na bolsa de Nova York.

No ano passado, o Slack foi avaliado em US$ 7,1 bilhões e espera levantar até US$ 10 bilhões ao comercializar ações. O número exato de ações e seu preço ainda não foram divulgado. No último mês de fevereiro, a companhia fez um pedido confidencial de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) à autoridade regulatória americana Securities and Exchange Comission.

Companhia e bolsa de Nova York não comentaram o assunto. Fundado em 2013, serviço permite que equipes e negócios se comuniquem por meio de grupos por seu aplicativo, disponível para PCs e smartphones. Em muitas empresas, o serviço já foi capaz de substituir o email.

A chegada do Slack a bolsa faz parte do movimentado ano para nomes famosos do mundo tecnológico. Além de Lyft, que abriu capital na semana passada, são esperadas comercializações de ações de Uber e Pinterest ainda em 2019.