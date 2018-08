REUTERS/Beck Diefenbach Stewart Butterfield é o presidente executivo do Slack

A plataforma corporativa de mensagens Slack confirmou nesta terça-feira, 21, que recebeu um aporte de US$ 427 milhões em uma nova rodada de financiamento, liderada pelo Dragoneer Investment Group e pelo General Atlantic. Agora, o Slack é avaliado em US$ 7,1 bilhões. Lançado em 2013, o serviço tem mais de 8 milhões de usuários ativos diariamente; além disso, cerca de 70 mil empresas pagam para usá-lo.

Em linhas gerais, a plataforma permite, de um jeito fácil, que os usuários troquem mensagens, compartilhem arquivos e criem grupos sobre assuntos do trabalho. Segundo o site TechCrunch, a empresa não especificou como planeja usar esse aporte. Entretanto, o cenário atual parece dar sinais dos planos do Slack: em movimentações recentes ele comprou rivais como o Hipchat e também está mirando clientes maiores e mais lucrativos. Além disso, a startup também tem ganho rivais: nos últimos anos, Microsoft e Facebook lançaram produtos para rivalizar com a novata, como o Microsoft Teams, o Kaizala e o Workplace.

Em seus cinco anos de existência, o Slack já captou US$841 milhões em fundos para financiamento. Entre os investidores, estão nomes como SoftBank, Accel, Kleiner Perkins, GV, DST, Index, Andreessen Horowitz e Social Capital. Na rodada de financiamento mais recente, liderada pelo grupo japonês SoftBank, a empresa recebeu um aporte de US$250 milhões e foi avaliada em US$5,1 bilhões.

“O Slack é uma empresa excepcional que está revolucionando a forma com que as pessoas colaboram no trabalho, e planejamos ter parceria de longo prazo com a equipe do Slack, enquanto o negócio continuar a crescer” afirmou Marc Stad, fundador do Dragoneer, em comunicado.