Foto: Reuters A Giant é uma empresa chinesa que desenvolve games online. A estreia na bolsa de valores de Nova York foi no dia 31 de outubro de 2007, quando conseguiu levantar US$ 887 milhões em sua oferta pública de ações (IPO).

Foto: Reuters A norte-americana Zynga desenvolve jogos casuais principalmente para sites e redes sociais. Em 15 de dezembro de 2011, a empresa captou US$ 1 bilhão, quando fez sua primeira oferta pública de ações (IPO) na Nasdaq.

Foto: Wall Street Journal Os papeis da Shanda Games - empresa que desenvolve e licencia games na China - começaram a ser negociados na Nasdaq em 24 de agosto de 2009. Em sua oferta pública de ações (IPO), a empresa arrecadou US$ 1,04 bilhão.

Foto: Divulgação A provedora de serviços de comunicação na internet, Infonet Services, abriu capital na bolsa de Nova York em 15 de dezembro de 1999 e levantou a quantia de US$ 1,08 bilhão. A empresa não negocia mais suas ações na bolsa desde 2004, quando foi comprada pelo grupo British Telecom.

Foto: Reuters A Yandex é uma companhia russa de internet que detém o maior motor de busca na Rússia. A empresa abriu capital na Nasdaq no dia 24 de maio de 2011 e arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão em sua primeira oferta pública de ações.

A oferta pública de ações (IPO) do Google ocorreu em 19 de agosto de 2004 na Nasdaq, seis anos depois da fundação da maior companhia de serviços de online. A empresa conseguiu captar mais de US$ 1,6 bilhão. A maioria das 271 milhões de ações permaneceu com o Google e seus funcionários. Desde outubro de 2015, as ações do Google foram convertidas para Alphabet, uma holding que administra os diversos negócios da companhia.

Foto: Reuters A JD.com é a segunda maior empresa de comércio eletrônico na China depois do Alibaba. Ela abriu capital em 21 de maio de 2014 na Nasdaq e conseguiu arrecadar mais de US$ 1,7 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO).

Foto: Reuters O Twitter estreou no mercado financeiro no dia 7 de novembro de 2013. Criada em 2006, a empresa arrecadou inicialmente US$ 1,8 bilhão durante sua oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa de valores de Nova York.

Foto: Reuters A rede social de Mark Zuckerberg captou US$ 16 bilhões no dia 18 de maio de 2012 quando abriu capital na Nasdaq. O Facebook ofereceu 421 milhões de ações com valor individual fixado em US$ 38.